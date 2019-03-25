Климкин пояснил, как смогут проголосовать на выборах украинцы, находящиеся в РФ. Новости

В обязанности МИДа Украины входит обеспечение условий для голосования украинцев за рубежом, однако, из-за невозможности обеспечить их безопасность в России, находящиеся в этой стране украинцы смогут отдать свой голос на выборах президента, только выехав в другое государство. Об этом сказал глава МИД Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве сегодня, 25 марта, пишет « Интерфакс – Украина ».

«Мы должны создать условия для того, чтобы все проголосовали за границей, но те, кто находится на территории России – страны-агрессора, они могут голосовать за пределами России. Мы не можем проводить выборы на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности для наших граждан», – сказал министр иностранных дел Украины.

Глава МИД подчеркнул, что сотрудники ФСБ РФ отслеживают украинцев, посещавших консульства в России. «У нас даже в последнее время падает количество консульских действий. Когда мы спрашиваем почему, то ответ прост – украинцы боятся приходить, поскольку потом к ним приходит ФСБ», – рассказал он.

Климкин также прокомментировал тезис о том, что, не открыв избирательные участки в РФ, МИД тем самым лишил возможности проголосовать очень большое количество граждан Украины. «Во время последних президентских выборов на всех участках в России проголосовали 1 100 человек... Манипулировать тем, что миллионы украинцев не смогут проголосовать, не нужно», – сказал министр.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.