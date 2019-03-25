В РФ согласны на обмен пленными, но есть нюансы, – Песков. Новости

В Кремле заявили, что согласны на обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но есть «нюансы в подходах» в понимании того, что означает «всех на всех». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Украины в очередной раз поднять на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске вопрос об обмене заключенными, пишет « УНИАН ».

В частности, Песков ответил на вопрос, готова ли Россия провести обмен. «Хочу сказать слова российского президента о том, что российская сторона давно является поклонницей этого процесса, и в данном случае все упирается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что означает "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах», – сказал Песков.

На вопросы, в чем заключаются эти «нюансы», он ответил так: «Этого я бы не стал делать».

Напомним, что украинская сторона готова провести обмен пленными с «Л-ДНР» и обменять россиян, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля 30 марта.