Если была российская почта: Как восстановить пропуск в зону АТО / ООС. Новости

Восстановить аккаунт в базе электронных пропусков СБУ («Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО»), который был привязан к российскому ящику электронной почты, невозможно. Об этом «Донецким новостям» сообщил дежурный сотрудник Координационной группы ОТУ «Луганск» при Старобельском отделе полиции ГУНП в Луганской области.
Речь идет о запрещенных с 2017 года в Украине почтовых сервисах @yandex.ua, @mail.ru, @rambler.ru и пр.
С проблемой доступа пользователи реестра пропусков сталкиваются, например, если забыли логин или пароль входа в аккаунт. В этом случае им приходится воспользоваться функцией «Забули логін чи пароль?», которая затребует первоначальный адрес электронной почты, на который будут высланы логин и новый пароль. Но если вы укажете почту компаний Яндекс (Yandex), Mail.ru, Рамблер (Rambler) и пр., то письмо на российский ящик не поступит.
Как пояснили в Координационной группе ОТУ «Луганск», заменить российскую почту на иную (доступную в Украине) нельзя. В любом случае придется создавать новый аккаунт в «Реестре разрешений…» с привязкой к иному адресу электронной почты (например, @gmail.com, @ukr.net и др.).
«Если вы знаете, что срок действия пропуска уже закончен, то после создания нового аккаунта попытайтесь подать заявку на новый пропуск. Если система говорит, что пропуск по указанным вами серии и номеру паспорта уже есть в базе, тогда необходимо позвонить в любую Координационную группу, где в телефонном режиме удалят ваш старый пропуск. После этого вы сможете оформить новый пропуск», – сообщили в Группе.
Телефоны Координационных групп указаны на сайте «Реестра разрешений для перемещения лиц в зоне АТО» в разделе «Контакты», как дозвониться в них и по каким вопросам можно обратиться – см. «Пропуск в зону ООС (АТО): Как дозвониться в Координационные группы».
Напомним, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Документ предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса», Mail.ru и пр.
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