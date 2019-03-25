Долина пролесок: На Донетчине зацвели первоцветы (Фото). Новости

В Донецкой области есть своя «долина пролесок». Фото первоцветов, которые сейчас цветут в регионе, разместил на своей странице в Facebook сотрудник департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Андрей Зуяков.

«Думаете только "долина крокусов" в Карпатах – единственное место массового расцвета первоцветов в Украине, что стоит внимания? Вот и нет! Весенние цветы Донетчины: пролески, шафран, звездочки, хохлатка и калужница поражает своим богатством цветов и ароматами. Еще в оврагах кое-где лежит снег, а под ногами уже изобилует первая жизнь. Где бы вы ни жили, помните, – берегите то природное достояние, что есть у вас, потому что оно всегда уникальное и самое родное! Пришлось много походить, чтобы найти эти непревзойденные уголки нетронутой флоры – и оно того стоит, смотрите сами!», – написал он.

Свою фотоподборку автор подписал «"Долина пролесок" в Донецкой области»:

Ранее сообщалось, что в Донецкой области зацвели краснокнижные первоцветы.

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