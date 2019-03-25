Бананизации нет, но завозим все: Пушилин о ситуации в «ДНР». Новости

«ДНР» не грозит приднестровский сценарий или сценарий африканской страны, при этом люди получают минимальные пенсии, а большинство товаров завозят из России. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию «Накануне».

В частности, он ответил на вопрос журналиста о том, что в России есть опасения, что «ДНР» идет по приднестровскому сценарию, или, что еще хуже, по сценарию африканской или латиноамериканской страны. «Термин такой даже появился – "бананизация", что бы вы сказали тем, кто так считает в России», – спросил представитель издания. «Нет, мы не Приднестровье, хотя бы потому, что у нас есть большой участок границы с Российской Федерацией. Сам факт этого уже исключает подобный сценарий. Если сравнивать нас с другими дружественными нам южными странами, Абхазией, Южной Осетией, то и их сценарии у нас тоже невозможны. Донецкая и Луганская республики – это четыре миллиона человек. Промышленный потенциал огромный, ресурсы наши тоже немаленькие. Мы должны быть и будем самодостаточным регионом. Донбасс всегда болезненно воспринимал намеки на иждивенчество. Никогда не были иждивенцами и не будем ими», – сказал Денис Пушилин.

Однако, сразу отвечая на следующий вопрос, насколько сейчас самодостаточна «ДНР», Пушилин говорит: «Как можно говорить о самодостаточности? Пенсии, увы, очень скромные».

Представитель издания уточнил, действительно средняя пенсия в «ДНР» составляет 5 тыс. руб.? (по местному курсу 2 тыс.118 грн.). «Да, а минимальная пенсия и вовсе оставляет желать лучшего. Но здесь стоит учитывать, что в ДНР живет чуть больше 670 тысяч пенсионеров. Если брать от общего количества населения, это очень серьезная часть. Нельзя говорить сейчас о самодостаточности и потому, что уровень зарплат в бюджетной сфере тоже оставляет желать лучшего. Когда мы сможем, а мы к этому стремимся и это нужно сделать, выровнять ситуацию, тогда уже можно будет говорить о самодостаточности республики», – сказал Пушилин.

Он также прокомментировал ситуацию с продуктами питания. «Давайте смотреть правде в глаза. Я не хочу тут лукавить. Большее количество продуктов завозится. Из России, из Белоруссии, из других стран, скажем так», – признал Пушилин.