Начнет Австралия: За рубежом украинцы будут выбирать президента трое суток (Видео). Новости

На выборах президента украинцы будут голосовать по всему миру – от Австралии до США, от Антарктиды до стран Скандинавии. И длится это процесс будет трое суток, передает телеканал «Украина».

Сегодня, 25 марта, Центризбирком отправлял бюллетени на зарубежные избирательные участки, которые по объему заняли полгрузовика.

Украинцы будут голосовать чуть ли не в половине стран мира – в 72 государствах. Чтобы они могли реализовать свое избирательное право, за границу доставят более 420 тыс. бюллетеней. Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польши и Соединенных Штатах. А вот в Катар отправятся лишь 33 бюллетеня, здесь будут голосовать только в украинском посольстве.

Небольшие участки созданы даже для наших миротворцев при воинских частях в Конго и Косово. Интересно, что и первые голоса наши граждане отдадут именно за границей, а не дома. Из-за разницы во времени.

«Если брать разницу во времени, то у нас в заграничном избирательном округе процесс голосования проходит примерно трое суток. Выборы начинаются в час ночи по киевскому времени, первыми голосуют наши избиратели в Австралии. И завершается голосование в Сан-Франциско», – прокомментировала член ЦИК Ольга Лотюк.

Всего ЦИК создала 101 зарубежный участок, куда передадут бюллетени.

«Мы будем осуществлять передачу дипломатическими курьерами, отправлять их нашими сотрудниками в аэропорт "Борисполь" и командирами воздушных судов в соответствующие страны. Ну и будем передавать нашим сотрудникам посольств для того, чтобы они осуществили перевозки служебными автомобилями», – отметил и. о. начальника Управления генерального секретариата МИД Святослав Драч.

Сегодня – последний день, когда украинские избиратели могли изменить место для волеизъявления. В том числе и за рубежом. И этим правом воспользовались далеко не все. Если же желание и возможность голосовать возникнут перед вероятным вторым туром, написать заявление и подать необходимые документы придется всем, кто будет голосовать не по месту прописки. Даже тем, кто уже прошел такую процедуру перед первым туром.

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