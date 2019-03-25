На Донетчине из-за выборов переносят весенние каникулы (Видео). Новости

В городах Донецкой области из-за выборов перенесли каникулы в школах. В Славянске дети отдыхают с сегодняшнего дня, 25 марта. В Мариуполе – обучение в понедельник приостановили только в части школ. В Покровске (до переименования – Красноармейск) – на отдых ученики пойдут в пятницу. А в Краматорске – на следующей неделе.

Так, в школах Славянска недельные весенние каникулы удлинили на один день. Как объяснили в отделе образования, из-за нынешних президентских выборов. «В понедельник первого числа неудобно школьникам будет выходить на учебу, потому что еще заканчивается избирательный процесс. И было решено продлить на один день весенние каникулы. Но это не противоречит закону. По закону не менее 30 календарных дней осенне-весенне-зимние каникулы должны быть», – объяснил начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский.

А в Краматорске дети еще учатся. Уроки – до пятницы включительно. Каникулы перенесли, потому что в школах хотят сэкономить на отоплении. С 1 до 7 апреля дети будут дома. Поэтому «греть» кабинеты не надо. А там уже ждут тепло. Единственное неудобство – к голосованию вынуждены готовиться под шум школьников. «На данный момент у нас есть рабочий процесс. Он протекает в штатном режиме. Мы уже имеем предварительно полученные списки избирателей. К нам обращаются избиратели и в телефонном режиме. И лично приходят. Уже выяснили, как мы будем располагать наши столы, кабинки, где разместим урны для голосования. То есть все в рабочем порядке», – рассказал председатель участковой избирательной комиссии Виктор Рудковский.

По словам директора краматорской школы № 35 Михаила Ридоша, обучению подготовка к выборам не помешает. Здесь, кстати, разместят сразу три избирательных участка. «В отличие от предыдущих лет, когда был один. Но так сложились обстоятельства. Это несмотря на то, что школа наша перегружена. Но мы нашли помещение для избирательных комиссий, для избирательных участков. Мы выделили большой спортивный зал, малый спортивный зал и холл, там, где располагается начальное звено», – сообщил он.

Установят кабинки и урны для голосования не раньше пятницы, чтобы не нарушать учебный процесс. И до 31 марта обещают все успеть.

А в Мариуполе предложили два варианта, когда начать каникулы. С разницей в день. В одних школах обучение прекратили в этот понедельник. В других это сделают во вторник. И отдыхать дети будут восемь дней. Тоже из-за выборов.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Источник: ТК «Донбасс»

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