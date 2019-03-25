Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала 2020 международных наблюдателей . Новости

Центральная избирательная комиссия (WBR) по состоянию на сегодня, 25 марта, зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от международных организаций во время очередных выборов президента Украины, пишет « Радио Свобода » .

В частности, на заседании ЦИК сегодня были зарегистрированы 65 наблюдателей от Всемирного конгресса украинцев.

Ранее сообщалось, что в РФ решили не направлять своих наблюдателей на выборы в Украину, мотивируя это тем, что ЦИК Украины отказала в аккредитации 24 граждан России в составе Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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