Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала 2020 международных наблюдателей . Новости

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Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала 2020 международных наблюдателей

25.03.19 21:13radiosvoboda.orgНовости

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия (WBR) по состоянию на сегодня, 25 марта, зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от международных организаций во время очередных выборов президента Украины, пишет «Радио Свобода».

В частности, на заседании ЦИК сегодня были зарегистрированы 65 наблюдателей от Всемирного конгресса украинцев.

Ранее сообщалось, что в РФ решили не направлять своих наблюдателей на выборы в Украину, мотивируя это тем, что ЦИК Украины отказала в аккредитации 24 граждан России в составе Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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