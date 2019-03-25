Украина выбирает президента: Кандидаты вспоминали Путина и премьер-министра Польши (Видео). Новости

До выборов – 6 дней. Сегодня, 25 марта, кандидаты в президенты проводили одни из последних встреч с избирателями. Обещали: честное голосование, справедливые зарплаты и мотивировать молодежь оставаться в Украине, передает телеканал «Украина».

Петр Порошенко на встрече с киевскими студентами отмечал, что главная задача – провести справедливые, прозрачные выборы и обеспечить честный подсчет голосов. По его словам, несмотря на гибридную войну, Кремль не оставляет попыток расшатать ситуацию в стране изнутри.

«Путин не смирился с поражением своих планов. Из Кремля сейчас поступила команда готовить провокации. Силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотели бы перевести в формат уличных столкновений. Это уже не для какого-то кандидата, это уже попытка сорвать выборы. Их цель – чтобы в Украине пролилась кровь. Украинская кровь. И только абсолютно профессиональные действия большинства из правоохранительных органов ломают этот сценарий», – констатировал он.

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Юлия Тимошенко предлагает восстановить промышленность, создать новые рабочие места и так стимулировать экономику. Политик убеждена, что для того, чтобы украинцы не уезжали из страны, следует создать достойные условия труда. А еще – ввести обязательное медицинское страхование, изменить кредитную и налоговую системы. Особое внимание – молодежи.

«Каждый молодой человек, если захочет, сможет пойти и взять микрокредит под контролем банка – как во всем мире, без залога под 3% годовых, под абсолютно утвержденный банком бизнес-план и работать целыми командами. У нас же, чтобы купить квартиру, надо заплатить первый взнос 30-35%. Таких средств нет не только у молодежи, но и у любых семей. Для этого надо переходить на европейскую модель – кредит на 20 и более лет», – сказала Тимошенко.

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Максимум в семь раз – такой должна быть разница между минимальной и максимальной зарплатой в Украине. Так считает Олег Ляшко, который сегодня был на Волыни. Политик говорит: руководители госпредприятий должны получать зарплаты только тогда, когда отсутствуют долги перед рядовыми работниками.

«Сами поляки чумеют, когда видят, что в Украине зарплата их поляка – главы "Укравтодора" – больше, чем у премьер-министра Польши. Это вообще нонсенс. Если у тебя в автодоре работяга не получает зарплату с декабря месяца, ты, как руководитель, не имеешь права получать зарплату. Не может быть такого, что 6 тыс. грн – средняя зарплата в Украине, а они себе миллионные зарплаты каждый месяц получают. За чей счет? За счет каждого человека, залезли в карманы, ограбили», – акцентировал политик.

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Александр Вилкул обещает не допустить фальсификации на выборах. Сегодня он встречался в Киеве с руководителями областных избирательных штабов. Подчеркивает, что «Оппозиционный блок» тщательно будет следить, чтобы голосование было максимально прозрачным, а все факты нарушений будет передавать международным наблюдателям.

«Власть понимает, что мы единственная реальная оппозиция, и включила против нас всю репрессивную машину. Но народ уже разобрался, кто настоящая оппозиция. Объединение с Мураевым, поддержка других политических сил укрепила мои шансы на выход во второй тур, а значит – на победу. Я благодарю нашу команду, миллионы украинцев, которые нас поддерживают. Мы будем защищать каждый голос, будем бороться за выбор людей, перезагрузку власти, для того чтобы жить в мирной и богатой стране», – резюмировал он.