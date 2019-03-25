Теперь живет полноценной жизнью: Как девочке из Константиновки помогли побороть врожденный порок (Видео). Новости

Маленькая София Липовец из Константиновки (Донецкая обл.) перенесла операцию на сердце и даже об этом не догадывается. Теперь ее жизнь – полноценная. Девочка ходит в садик, занимается гимнастикой. А еще несколько лет назад мама этой девочки не поверила бы, что дочь будет играть со сверстниками в детском саду.

Как рассказала воспитательница детского садика Татьяна Никуличева, София уже второй год посещает дошкольное учреждение. «Девочка очень активная, веселая, жизнерадостная, дружелюбная», – говорит она.

Сама София даже не подозревает, что перенесла операцию на сердце. Сколько себя помнит – всегда любила активные игры. «Классная зарядка! Особенно когда мы по вот этому колючему коврику ходим, нам очень нравится», – делится девочка.

Ребенок родился с пороком сердца. Врачи сразу сказали: без оперативного вмешательства не обойтись. Рекомендовали подождать, пока девочка подрастет, чтобы легче перенесла операцию. Между тем София нуждалась в особом внимании. «Очень часто болели так, что приходилось принимать антибиотики. Контролировали физическую активность, старались, чтоб поменьше было напряжений», – вспоминает мать Елена Липовец.

Когда же врачи сказали, что для операции понадобится окклюдер, выяснилось, что он стоит около 100 тыс. грн. Деньги на имплант, которым кардиохирурги должны были закрыть отверстие в сердце девочки, семья не имела. За помощью обратились в Фонд Рината Ахметова.

Мама Софии до сих пор помнит день, когда ее девочке в киевской больнице установили окклюдер. «Мне пришлось после операции, в 9 ее привезли утра, и до 4 часов я ее на руках продержала. Жалко прям, это матери каждой выдержать очень тяжело», – делится Елена Липовец.

Теперь София живет полноценной жизнью. Очень любит спорт. Сама научилась делать шпагат и мостик. «Я рисую рисунки, занимаюсь гимнастикой, помогаю маме готовить кушать», – говорит она.

Адресную помощь на лечение Фонд Рината Ахметова предоставляет уже 13 лет. Только за последние 4 года ее получило более 11 тысяч человек.

Источник: ТК «Донбасс»