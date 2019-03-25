Транспортные баталии: Улучшились ли условия в маршрутках Мариуполя (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) противостояние городского совета и частных перевозчиков продолжается. 18 марта чиновники договорились с перевозчиками: если уж повысили стоимость проезда до 8 грн, то нужно навести порядок в маршрутках.

По словам жителей Мариуполя, в маршрутках города не произошло никакого улучшения. «Ничего не изменилось. Все грязное, обшарпанное. Ничего не поменялось», – признается один из жителей города.

Среди требований, которые перевозчики должны были выполнить за неделю – составить план капитальных ремонтов, вычистить салоны автомобилей, одеть жилеты и бейджи на кондукторов. Однако, большинство маршрутчиков с задачей не справились.

«Билеты номиналом 8 гривен не у всех. На сегодня предоставили графики только 4 перевозчика», – отметил начальник отдела транспортного планирования Мариупольского горсовета Сергей Остапенко.

В ремонте нуждаются 36 автобусов. А жилетов и бейджей нет ни у одного кондуктора. По словам перевозчика Павла Карастоянова, спецодежду заказали. Ожидают, пока сошьют.

Как подчеркнул заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров, если договориться нельзя, действовать будут радикально. За пренебрежение требованиями будут снимать автобусы с маршрута.

Последний срок – 10 апреля. Если к этому времени предприниматели не выполнят условий, чиновники обещают начать полномасштабную борьбу за комфортные перевозки.

«Коммунальный транспорт способен обеспечить перевозки в городе. И тот новый транспорт, который будет закупаться, спокойно займет свое место на центральных проспектах и улицах. Естественно, никаких ультиматумов здесь быть не должно. А качество и безопасность превыше всего», – заявил директор Департамента транспорта Мариупольского горсовета Василий Клат.

Источник: ТК «Сигма»