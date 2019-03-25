Снаряд прилет в дом, и за несколько минут остались без всего: История семьи из прифронтового Крымского (Фото). Новости

В прифронтовом селе Крымское (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) семья лишилась всего за несколько минут. В их дом ударил снаряд, произошел пожар. Историю семьи рассказал военный журналист Тарас Грень на своей странице в Facebook.

«Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы вся ваша предыдущая жизнь стала прошлым? А вы, если повезет, и останетесь живы – то будете просто ... людьми. Без ничего. То есть совсем без ничего. Без документов, денег, одежды и даже собственного дома. Все. Есть только вы. Так вот, для этого нужно всего несколько минут и одна российская ракета ... Вспышка. Взрыв. Пожар. Вы стоите рядом – в том, в чем успели выбежать из горящего дома, и, прижимая к себе детей, смотрите, как сгорает уничтоженное "русским миром" ваше приобретенное при жизни имущество», – написал он.

«Это произошло зимой. Снаряд или там что прилетело прямо в дом, и сгорело все. Мы остались без всего. На улице», – вспоминает Наталья Слапигина.

Как рассказал Тарас Грень, сейчас она вместе с мужем воспитывает трех внуков. Такой груз лег на плечи двух пенсионеров после того, как десять лет назад внезапно умерла их дочь. Дети остались со стариками. Они тогда еще были маленькие, и поэтому бабушку так и называют – мамой, а дедушку – папой. «И что они могли сделать на свою пенсию? Сельский совет после обстрела купил этой семье старенький дом в селе Крымское, недалеко от разрушенного. Но это – только стены. Детей нужно кормить, одевать, собирать в школу и тому подобное. А как это делать, когда ночью село освещается взрывами вражеских снарядов?», – отмечает журналист.

«Раньше у нас были свои паи, мы держали какую-то птицу, было легче. Но как это делать сейчас? Да никак. Война у нас просто за окнами ...», – говорит женщина.

Эти люди очень радуются любой помощи, что привозят сюда офицеры гражданско-военного сотрудничества. Для них это не просто помощь, а возможность выжить в сложных условиях боевых действий.

По словам журналиста, этим людям нужно все. «И они нуждаются в нашей помощи не потому, что не хотят работать, а потому, что беда пришла и уничтожила их дом. Разрушила их жизни. Поставила на грань выживания детей и стариков. Поверьте, каждый килограмм крупы или просто тетрадь в школу – это их вера в будущее. Потому что они украинцы, которые волею судьбы живут на линии огня», – подытожил он.