На Донбассе задержали двух человек, подозреваемых в причастности к НВФ. Новости

За сутки, 19 марта, на Донбассе правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 275 правонарушений административного характера. В отделы полиции доставлены двое граждан по подозрению в участии в вооруженных формированиях Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ООС, в течение суток правоохранителями раскрыто 14 преступлений.

Также отмечается, что в течение суток контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли около 40 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств. Было отказано в пропуске через КПВВ 19 людям по разным обоснованным причинам.

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