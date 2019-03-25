На Донбассе задержали двух человек, подозреваемых в причастности к НВФ. Новости

За сутки, 19 марта, на Донбассе правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 275 правонарушений административного характера. В отделы полиции доставлены двое граждан по подозрению в участии в вооруженных формированиях Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ООС, в течение суток правоохранителями раскрыто 14 преступлений.
Также отмечается, что в течение суток контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли около 40 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств. Было отказано в пропуске через КПВВ 19 людям по разным обоснованным причинам.
Читайте также:
- За неделю в полицию Краматорска добровольно сдались четыре члена НВФ
- Скрывался с 2015 года: На Донетчине участник НВФ сдался правоохранителям
- На Донетчине задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками и причастного к НВФ
- На блокпосту Луганщины гвардейцы задержали участника НВФ «ЛНР»
- За сутки на Донбассе задержали 6 человек, подозреваемых в связях с НВФ
- На Донбассе контрразведка СБУ задержала участника НВФ «ЛНР» (Видео)
Комментарии