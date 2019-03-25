На Луганщине участник АТО основал сеть фирменных магазинов по продаже семян. Новости

Владимир Жидков переехал из Стаханова (неподконтрольная украинской власти территория Луганской обл.) в Лисичанск в 2014 году. После службы в АТО, основал собственное дело по продаже семян.

Как начались военные действия, Владимир ушел на фронт, где прослужил почти 3 года. По возвращении домой, найти мужчине работу было трудно – вакансий по его специальности юридического направления в городе не было. «Моя жена Ирина агроном, это и определило направление бизнеса. Вместе мы решили, что будем продавать семена. Несмотря на войну, неподалеку люди сажают свои огороды, дачные участки, такой товар всегда нужен», – рассказал Владимир Жидков.

В 2017 году предприниматель открыл первую лавку в Лисичанске, сейчас имеет две в Северодонецке. Покупателей привлекает большим ассортиментом и качественным товаром.

Семья вложила собственные сбережения, также Владимир получил единовременное пособие в Лисичанском центре занятости на открытие собственного дела – около 70 тыс. грн.

В магазинах «Умный дачник» можно приобрести разные семена, почву, средства защиты растений, хозтовары.

Бизнес семьи – сезонный, зимой семена покупают мало. Весна – активная фаза для работы. Также в магазинах предприниматели предоставляют советы и консультации своим покупателям. «Часто к нам приходят люди за советом, что и как посадить, также приносят свои больные комнатные растения, просят подсказать, как их лечить», – сказала Ирина Жидкова.

Сейчас предприниматель планирует закрепиться на рынке продаж семян Луганщины, чтобы стать вне конкуренции. «Собственное дело требует полной отдачи, но ты знаешь, что это твоя заслуга, ты ответственный за дело, которое делаешь. Мне нравится такой подход», – отметил предприниматель.

Источник: «Бизнес-Восток»