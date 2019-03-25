ЦИК объявила о завершении регистрации международных наблюдателей на выборах . Новости

ЦИК заявила о завершении регистрации официальных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба комиссии, пишет «Новое время».

Всего зарегистрировано 2 тыс. 344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

На заседании в понедельник, 25 марта, ЦИК были зарегистрированы последние 324 официальных наблюдателя: от Украинского Конгрессового комитета Америки, от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, от Швейцарии, Франции, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), Европейского парламента, Норвегии, международной организации Silba – Инициатива за Диалог и Демократию, Словакии, Национального демократического института международных отношений США, Международного республиканского института, европейской платформы за демократические выборы, Комитета За открытую демократию.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.