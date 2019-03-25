В Донецкой области объявлена еще одна заповедная зона. Новости

В Донецкой области в течение этого года объявлен еще один природно-заповедный объект – заказник Старомлиновское, который расположен в Великоновоселковском районе. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации.

Как уточняется, общая площадь заказника – 236 га. Отмечается, что эта природная территория граничит на западе с деревней Володино, на востоке – с селом Старомлиновка, на юге – с Запорожской областью, и является частью большой балки, впадающей в долину реки Мокрые Ялы.

«На склонах балки расположена целинная типчаково-ковыльная степь, которая в нижней части деградировала по причине чрезмерного выпаса, а на участках, расположенных выше, растительный покров мало поврежден и имеет богатое степное разнообразие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заповедной территории встречается ковыль волосистый, занесенной в Красную книгу Украины. Также, часто встречаются бельвалия сарматская, ясменник сероплодный, охраняемый на областном уровне.

Фауна участка представлена ​​видами, типичными для степи, в том числе включенными в Приложение Бернской конвенции: ящерица прыткая, канюк обыкновенный, трясогузка желтая и белая, сорокопуты – полевой и чорнолобый, травянка обычная, коноплянка, махаон (занесен в Красную книгу Украины) и другие.

Сегодня на территории Донецкой области находятся 150 объектов природно-заповедного фонда, общей площадью 97 593,6228 га.