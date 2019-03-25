Порошенко заявил, что ВСУ защищают восточный фланг НАТО. Новости

Для Украины нет ничего важнее, чем вступление в НАТО и ЕС, и для этого украинцы нуждаются в единстве. Об этом сегодня, 25 марта, президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

Он также отметил, что на сегодня ВСУ уже выполняют важные задачи для НАТО, «не просто защищая суверенитет и независимость Украины, но и, фактически, защищая восточный фланг НАТО. Это понимают и ценят наши партнеры из Альянса», – говорится в сообщении.

Он также акцентировал внимание, что «пока продолжается агрессия России, мы должны держать порох сухим, должны держать наготове оружие, чтобы дать отпор тем многочисленным дивизиям, которые Путин расположил вдоль нашей границы».