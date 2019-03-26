Смешной Донецк: Путин, Сталин и «на Киев» (Фото). Новости

Празднование 8 Марта в «ДНР», «боевые» будни, особенности «республиканской» рекламы… Этим и иным темам посвящена очередная серия «Смешного Донецка» – нестандартные ситуации, забавные и не очень факты повседневной жизни «ДНР», которые местные жители подмечали в марте. Своими наблюдениями они делились в социальных сетях.

Начало первого весеннего месяца ознаменовало празднование Международного женского дня. Главным героем социальных сетей этого периода был «глава ДНР» Денис Пушилин, который отметился в кругу «ополченок».

Остатки незаконного вооруженного формирования «Восток» засветились в сюжете российских военкоров. Но пока спикеры рассуждали о «боевой славе», оператор камерой «шарил» по сторонам. Благодаря чему стало ясно, чем увешены стены полевой казармы «Востока» – Путиным, Сталиным и их экс-командиром Ходаковским:

Из местного юмора: «А вы знаете, что в названии города Енакиево заложен город Киев? Причем – на Киев»:

Донецкие автолюбители продолжают «креативить» с номерными знаками. А молодежное крыло движения «Донецкая республика» гордится спущенной им сверху акцией к 31 марта – дню выборов президента Украины, ради которой они не пощадили ни служебные, ни личные авто.

Как всегда «радует» своим задумками «республиканская» реклама и торговля, основное правило которой – камуфляж, флаг «ДНР» и Ленин лишними не бывают:

Торговые ряды привлекают любителей разного рода напитков. И несмотря на новые марки как от «ДНР», так и от России, среди жителей пользуются спросом и украинский продукт.

А вот такими «оптимистичными» граффити «украшена» внутренняя сторона забора на территории Донецкого мединститута:

В разделе «Разное» – еще ряд зарисовок из жизни в «ДНР».

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