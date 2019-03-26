Это даже не фашисты: Житель Донецка рассказал, как на КПП «ДНР» досматривают сотрудники «МГБ». Новости

При пересечении линии разграничения проход украинского КПВВ «Новотроицкое» занимает 10-20 минут, а контрольно-пропускного пункта «ДНР» в Еленовке – 3 часа. Причем, на КПП «ДНР» приходится проходить досмотр трех «структур», больше всего времени занимают проверки представителями «министерства госбезопасности» («МГБ»). Об этом в соцсети сообщил житель Донецка Максим.

Он уточнил, что 20 марта его 30-летняя знакомая возвращалась с подконтрольной Украине территории в «ДНР», и сотрудники «МГБ» ей устроили допрос и обыск.

«Знакомая приехала из Украины, за последний месяц ездила 2 раза и все через Еленовку. Так вот большего издевательства и идиотизма, чем на границе ДНР сложно себе представить, это не то, что фашисты, это реальные орки без мозга, которые тупо получают удовольствие, издеваясь над людьми», – возмущается после рассказа знакомой Максим.

Далее он описывает сам процесс прохождения линии разграничения.

«Граница с Украиной проходится за 10-20 минут, не нужно даже выходить из маршрутки, украинцы выборочно сверяют физиономии при возврате паспортов. Все натянуто вежливы и культурны, есть лавки и навесы», – описывает он работу украинского КПВВ «Новотроицкое».

«Потом выезд на нейтралку и начало жести», – продолжает дончанин.

Он отмечает, что «пограничники ДНР» запускают автомобили не по мере их прибытия, а ждут пока не соберется «партия». «Даже при полном отсутствии машин и людей на КПП никого не пускают, пока не соберется определенное количество машин, и их запускают сразу тремя партиями, что мгновенно создает толпу людей, которых пытаются выстроить на улице в очереди», – пишет Максим.

Дальше – «3 этапа унижений». «Первый – пограничный контроль, с внесением [в компьютеры] однотыками данных со всех страниц паспорта и вываливанием всех вещей. Второй этап – таможня с теми же самыми данными и досмотром. Почему это не делать один раз? Ну и самый главный – проверка МГБ!», – рассказывает он.

На проверке сотрудниками «министерства госбезопасности ДНР» Максим остановился подробно. Он отмечает, что выборочно молодых женщин и мужчин среднего возраста заставляют снимать верхнюю одежду и досматривают на предмет «провоза запрещенной символики». «20 марта 2019 года всех девушек заставляли снимать верхнюю одежду и 2 мужика осматривали их на предмет провоза под одеждой украинской символики… После предварительного осмотра всех девушек заводили в комнату для полного досмотра личных вещей... в поисках символики и "наркотических веществ". Одновременно велся допрос о целях поездки, источниках дохода семьи. Да это в страшном сне невозможно было представить в 2014 году!», – возмущается дончанин.

Он дополнил, что водитель маршрутки заранее предупредил пассажиров, что если не хотите проблем, то не пререкайтесь.

Среди пассажиров одна из женщин везла 5 упаковок лекарств на курс лечения, при ней были чеки. Ее тоже вывели из микроавтобуса. Представитель «МГБ» звонил в «минздрав ДНР», чтобы удостовериться что лекарство пьют курсом, хотя это было написано в инструкции.

В итоге пересечение линии разграничения 6-ти человек суммарно занял 3,5 часа, из них: 3 часа – КПП «ДНР» и 10 минут – украинский КПВВ «Новотроицкое».

«Но это не все, дороги за Еленовкой нет – только одна левая полоса, а сразу на выезде из Еленовки стоят ГАИшники и тормозят всех на предмет движения в левом ряду и наличия ДНРовских номеров», – дополняет Максим.

«Я не понимаю, кто и зачем дал установку превратить Донбасс в тюрьму, кто дает команду максимально издеваться над людьми, это уже не маразм, это даже не лагерь, это зона в руках свихнувшихся тупых бандитов… Да неужели только ради этого погибли тысячи людей?», – акцентирует дончанин.

Максим признает, что с учетом военной ситуации досмотр допустим. «Досмотр – это когда вещи человек достает добровольно. Но это же обыск!», – подчеркивает он.

«Я не сторонник Украины и отлично понимаю, что их отношение к нам лучше не стало. Но они понимают психологию людей, они работают, обустроили переходы. Но эти твари – хуже в сотни раз. Для Украины мы типа чужаки, а эти нас тупо уничтожают и унижают ради удовольствия», – резюмирует житель Донецка.

Подписчики автора предполагают, что ужесточение в последнее время проверок именно молодых женщин вызвано побегом на украинскую сторону Светланы Дрюк – «командира» танкового экипажа НВФ «ДНР».

Те, кто часто пересекают линию разграничения, уже в какой-то степени привыкли к происходящему, и уже не обращают внимание, что многие процедуры на КПП «ДНР» являются нарушением прав человека и унижением достоинства. Такие дончане пытаются защитить «республику» от нападок.

Например, они считают, что в ситуации на КПП «ДНР» виноваты и сами люди, т.к. они официально не жалуются. «Если бы меня раздевали, я бы ["омбудсмену ДНР" Дарье] Мороз пошла жаловаться. А так-то что – всех устраивает, раз молчат? Все молчат, и передают из уст в уста, за углом», – отреагировала Галина.

Другие констатируют: обыскивают не всех, а раз обыскивают – значит, есть за что. «Не нравятся – пускай там [в Украине] сидят. Обыскали, значит, было за что», – считает «Ангел Упавший».

Но большинство согласны с Максимом – контрольно-пропускные пункты работают намного хуже украинских КПВВ, и в течение долгих лет ничего не меняется к лучшему:

Ева: «Люди по двое суток стоят на еленовском блокпосту, спят в машинах и снимают комнаты у местных жителей, чтобы переночевать и снова с утра штурмовать ДНР-кий блокпост, чтобы попасть в Украину. И это тоже реальность, а не выдумка! Муж сотрудницы вчера и сегодня, чтобы проехать в Украину так маялся, а украинский блокпост проехал за 1 час»;

Валерий: «Удивляет, почему на Еленовке ничего не делается для удобства людей? Ну ведь все знают, что на КПП берут деньги с тех же перевозчиков и водителей автобусов. И ничего не меняется, никаких удобств, от слова – совсем. В заслугу можно поставить лишь две будки биотуалета»;

Андрей: «Проход постов ДНР – это форменное издевательство над людьми, взятки, хамство и многочасовые очереди. Это смерть пенсионеров почти каждый день и подорванный на ДНРовской мине автобус с мирными людьми (докучаевский мост, совсем недавно). Я это свинство и глумление вижу сам и своими глазами. Каждый, кто пересекал линию разграничения, видит – в Украине спокойно (хоть и без баяна с цветами) проходишь за минуты. В ДНР эти же автомобили, в том же количестве, при том же уровне досмотра – стоят по 3-5 часов!»

Елена: «Украинский блок пост реально сейчас проходим очень быстро в отличие от блокпостов ДНР»;

«Делают все для того, чтобы люди не ездили в Украину. Но в материальном плане не делают ничего», – резюмирует Варвара.

Как раннее пояснял глава «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих, неудовлетворительная работа КПП «ДНР» связана с нехваткой бюджета. Многочасовые очереди образуются также потому, что на КПП кроме «пограничников» работают представители многих смежных структур («таможни», «МЧС», «МВД» и др.), которые часто дублируют функции друг друга, а из-за отсутствия единой базы – каждая структура ведет свою электронную базу пересекающих линию разграничения. Кроме того, Рыжих признал, что на «республиканских» КПП не хватает сотрудников.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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