Война и люди: Военные рассказали, как пропаганда играет против Украины. Статьи

Мы часто употребляем термин «пропаганда», но не всегда осознаем, что оно значит на самом деле, как она действует, и каковы ее последствия.

Ранее своими размышлениями на этот счет поделились жители как неподконтрольной украинской власти части Донбасса, так и свободных территорий, также свою позицию высказали медиаэксперты.

Теперь «Донецким новостям» о том, как и почему пропаганда действует против нашего государства, рассказали украинские военные. По просьбе собеседников в тексте использованы вымышленные имена, а также не озвучены звания большинства спикеров.

Лидия, Вооруженные силы Украины:

– Иногда у меня складывается впечатление, что вся российская пропаганда рассчитана на население той части Украины, где война не идет. Здесь местные нам приносят сигареты, кофе, чай, сахар, сгущенку, чтобы порадовать чем-то. Иногда разговариваем, не перебрасываемся парой слов типа «спасибо – на здоровье», а именно обсуждаем ситуацию в стране. И приходим в основном к выводу, что реальность – здесь, на фронте. В прифронтовых городах. А там – какие-то «зрадоперемоги», вечная истерика, какие-то новости дурацкие о носах, шапках и прочем. Мне это непонятно.

Пропаганда есть, конечно. И во время войны пропаганду Украины, направленную против России, я считаю правильной и даже необходимой. Но у нас специалистов таких нет, как в России. Те учились уничтожать авторитет противника долгие-долгие годы, и практиковались на протяжении десятилетий. Нам остается противостоять врагу при помощи единства, но оно дорого достается, и пока его, к сожалению, нет.

Что касается российской пропаганды, то ее действие выветрится на второй день после того, как мы зайдем в Донецк. Люди всегда будут жить так, как живется. Никто из местных гражданских не будет ночами нас караулить и расстреливать, это не кино, а настоящая жизнь, в которой люди больше четырех лет живут на войне. Им не до лозунгов, прокламаций, не до партийных побоищ. Это все для Киева. В оккупации люди просто думают, чем утолить голод и жажду, во что одеться-обуться, чем оплатить коммуналку, где достать лекарства. Вопрос, который интересует всех: доживут ли там люди, при которых все начиналось, до конца войны (а в зоне непосредственно боевых действий – доживут ли до завтра). Какая тут может быть пропаганда, если люди совсем другими категориями мыслят? Никого не надо «возвращать», ничьи умы не надо «возвращать». Их никто не отнимал.

А вот за жителей мирных городов я волнуюсь, потому что на них пропаганда врага действует в условиях сытости, и часто – безделья, праздности; то есть, у них есть время искать вокруг заговоры «масонов», чупакабру и йети. И находить. И это реально опасно. Враг ведь старается пробраться всюду, и использует для этого все средства. И если человек не видит войны, предпочитает не видеть, но сталкивается с ее последствиями, то причину этих последствий ему можно подсунуть любую».

Владимир, военный корреспондент, капитан запаса:

– Информация – страшное оружие. Лучшая защита – скепсис и цинизм.

Кратко об истории вопроса. Людям, которым сегодня за 50-т и которые проходили какую-либо военную подготовку в советские времена, наверняка известны термины РЕБ (радиоэлектронная борьба), ИПП (информационно-пропагандистское противодействие), ИПсО (информационно-психологическая операция) и многие другие. Бывшим советским офицерам (например, обычным замполитам, не говоря уже о представителях разных разведок, контрразведок, спецназов и прочего) без особого стеснения преподавали искусство обмана под видом этих дисциплин, пугая одновременно Западом и НАТО, которые вообще используют термин «информационная война». Упомянутое выше – не более чем средства. Мир не стоит на месте, и сегодня от старых концепций остались незыблемыми, пожалуй, одни принципы. Самый главный из них: отсутствие принципов. А также жесткость, местами переходящая в жестокость, полная свобода при выборе средств, как и полное безразличие к возможным жертвам. Излишняя этика в этих делах не приветствуется, а наличие совести запрещено.

А теперь представьте себе: почти все, что вы видите в телевизоре, читаете в интернете или прессе, – создано людьми, действующими по подобным принципам. Жутко. А это реальность, поскольку главное оружие в любой современной войне, будь это Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня или Донбасс – не пули и снаряды, а именно информация. Главная цель – ваш разум и ваше сознание.

Средства донесения информации за годы существенно изменились. Отошли в прошлое, полностью или частично, листовки. Теперь на службе государства подконтрольная пресса, телевидение, как и раньше – контролируемое распространение слухов. К его услугам грамотные маркетологи, копирайтеры, психологи, социологи и многие другие специалисты. По законам любой современной войны, прежде чем первый танк пересечет границу другого суверенного государства, – сначала его население «обработают» с помощью СМИ и, конечно же, разномастных шпионов да агентов влияния. Это так же естественно, как артиллерийская подготовка перед атакой пехоты согласно тактике командиров 43-года в фильмах о второй мировой войне. Именно в фильмах, поскольку в жизни тогда зачастую на такую мелочь, как потери в личном составе, смотрели сквозь пальцы, а снаряды – таки денег стоили.

Нет универсальных рецептов, как из потока лжи в СМИ выбирать достоверную информацию. Но есть несколько общих правил, которые в этом помогут. Во-первых, нельзя реагировать слишком эмоционально. Если неправда вызвала эмоции, – человек становится неспособным логично мыслить, распознавать ложь и продолжает успешно потреблять «лапшу», которую ему «вешают на уши». Во-вторых, стараться, насколько это возможно, проверять интересующие вас факты. Любую новую информацию воспринимать как возможную ложь, максимально критично и трезво. Искать нелогичность и несоответствие. В-третьих, слушать себя. Ваша интуиция и подсознание нередко успевают обработать больше информации, чем сознательная мысль, подверженная потоку данных бешеной интенсивности и скорости.

Самое древнее, простое и эффективное оружие против обмана, независимо от уровня сложности этого обмана, – правда. Причем, – она отлично действует и сегодня. Любой фото-видеомонтаж, подлог, подделка всевозможных доказательств рано или поздно вскрываются. Кроме того, ни для кого не секрет, что репутация отдельных СМИ, организаций и даже целых государств, в принципе, не позволяет верить их представителям как источникам информации, а тем более – без дополнительной проверки.

Тем, кто хочет лучше ориентироваться в информационном пространстве и не желает, в ходе информационных войн, становиться жертвой манипуляций, – рекомендую для просмотра фильмы «Обыкновенные зомби» и «Хвост виляет собакой».

Елена, военнослужащая Вооруженных сил Украины:

– Пропаганда нас сопровождает с детства. Нам постоянно что-то пропагандируют, какие-то ценности. То такие, то другие. А впоследствии, когда ты взрослеешь, то понимаешь, что все эти «строгие предписания, как должно жить» носят декларативный характер, и, следовательно, не могут служить ни опорой, ни сводом правил. Приходится учиться заново. Но своим умом доходить до всего мы не приучены.

На постсоветском пространстве люди воспитаны в духе коллективизма (и если вам во Львове кажется, что у вас нет и не было колхозов, то вы неправы; у нас вся страна, по сути своей, форме и содержанию, осталась советским колхозом). И нам нужен «председатель,» «пастух», т.е. некий моральный авторитет. Сегодня – это «лидеры мнений», блогеры, общественные деятели. Ты им веришь, они тебя обманывают. И поделом. Потому что, пока сам не научишься думать, ты заслуживаешь всего, что с твоим сознанием делают пропагандисты, и просто лживые ублюдки, которые наживаются на той же войне, на страданиях народа.

Тут, где мы сейчас находимся, все гораздо честнее. Я знаю, в какую сторону стрелять будет правильно, а в какую – нет. Потому что тут явно видно, кто является врагом. Здесь, если человек – гнида, он раскрывается в течение двух-трех суток. Все на виду, ничего не скроешь. На территории, где люди иногда просто «выключают» войну в Фейсбуке, ютубе и телевизоре, можно запутаться, поскольку спектр инструментов, при помощи которых действует враг, довольно широк, и даже близкие тебе люди, люди твоего круга, которым однозначно доверяешь, могут невольно стать частью замысла врага. И особенно больно, когда в таких ситуациях происходит полный разрыв связей. Все это – из-за неумения думать самостоятельно.

Фейсбук же – это отражение жизни в стиле «А что люди скажут?». Ты не думаешь самостоятельно, а сверяешься, что же там какой-то «лидер» об этом думает. Ну не научили нас думать самим, своими мозгами. И за эту неспособность мы, в общем-то, и расплачиваемся войной: если бы умели анализировать события, информацию, если бы видели, как перекручиваются факты, то война не началась бы.

Я здесь общаюсь с гражданским населением. Ну да. Не все нас любят. Но вы понимаете вообще, что это такое – когда у тебя оружия нет, а навстречу идет человек с автоматом, в разгрузке, увешанный гранатами, и Бог его святой знает, что у него на уме. Ну давайте честно, всякое же бывает? Да любой безоружный будет опасаться вооруженного. У нас война идет, случиться может все, что угодно, примеров приводить не буду, сами все понимаете.

Насчет настроений – тоже абсолютно разные, поскольку в течение пяти лет население оккупированных и прифронтовых территорий являются невольными потребителями российской пропаганды. Они не выбирали слушать это с утра до ночи. И у меня вопрос, почему мы на нашей территории не можем пустить украинские новости в Донецк и Луганск?

Для тех, у кого от моих слов сейчас припекло: я – украинская военная, мне довольно мало лет, я выбрала не кастрюли, а автомат, и я – из Донецка. Я точно знаю, против кого воюю – и это не донецкие и луганские люди, это – российская армия.

Алексей, Государственная пограничная служба Украины:

– Я не могу ничего возразить, когда говорят о неудовлетворительном состоянии контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе, поскольку вижу, как они работают. Действительно, за 4 года ситуация улучшилась, но для гражданских все равно условия сложные. Несмотря на то, что сотрудники Госпогранслужбы выполняют все свои обязанности, но на КПВВ отсутствует необходимый объем минимальных удобств. Посмотрите, сколько человек пересекают ежедневно пункты пропуска: это десятки тысяч (иногда и сотни тысяч) граждан и транспортных средств. Не хватает чисто бытовых удобств: воды, мест для передышки, где можно присесть, спрятаться от жары или холода, не хватает уборных. Я не могу делать заключений, почему так произошло. Но констатировать факт могу: хотя сотрудники и справляются со своими обязанностями, но людям от этого не легче.

И представьте, как российские пропагандисты комментируют смерти на КПВВ (а они комментируют только происшествия на подконтрольной территории). И люди, которые часто пересекают линию соприкосновения, смотрят и говорят: «Да, так и есть». И тут еще играет роль личная обида: если сотрудники Госпогранслужбы позволяют себе, скажем так, некорректное поведение, то поверить в небылицы об украинской стороне легче. Что действует положительно: это прямое сравнение действий российской стороны и украинской в реальном времени. Это когда на блокпостах «ДНР» людей держат под самое закрытие украинских КПВВ, и потом выпускают сразу толпу. И вот когда те «маринуют» в очередях, а мы – «работаем до последнего клиента», тогда разница очевидна.

На линии разграничения раздаются украинские периодические издания, журналы всякие, газеты, украинская информация. Это можно считать контрпропагандой. Многие читают на месте, пока стоят в очереди, но с собой не берут, или, если берут, то прячут так, что нельзя обнаружить при обычном пересечении КПВВ. Я вижу, что людям интересно читать. Разговоры тоже слышу. И хочу сказать, что на ту сторону идут обыкновенные люди, а не какой-то поток зомби с татуировками «Л-ДНР» на лбах.

Беседовала Марина Курапцева, для РПД «Донецкие новости»

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