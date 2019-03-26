В «ДНР» сообщили, с чем связана остановка работы ДМЗ (Фото). Новости

В «ДНР» уверяют, что Донецкий металлургический завод ни на минуту не прекращал своей работы, он останавливался лишь для планового ремонта. Об этом говорится в сюжете, опубликованном «министерством информации ДНР».
Как уверяют в «ДНР», 19 марта была произведена задувка первой доменной печи, в ближайшее время планируется запуск в работу второй печи.
«Работу предприятие не прекращает, была остановка печей на ремонт», – утверждает «председатель цехового профсоюзного комитета» Анатолий Моргулец.
«Заместитель начальника» доменного цеха Сергей Волга, в свою очередь, уверяет, что на монитор выведены все рабочие параметры доменной печи. «Выходим на параметры рабочие, то есть, работаем», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» остановлен Донецкий металлургический завод, оборудование – законсервировано, сотрудники отправлены в «домашний простой».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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