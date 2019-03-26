В «ЛНР»: В Лутугинском районе погибли дедушка и двое внуков. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области погиб мужчина и двое детей. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«25 марта в 10:00 на линию 101 г. Лутугино от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, по адресу: с. Македоновка, ул. Юбилейная местными жителями обнаружены 3 человека без признаков жизни», – утверждают в «ЛНР».

Сотрудники «МЧС», прибывшие по адресу, обнаружили семью: 65-летнего дедушку, 15-летнего внука и 10-летнюю внучку. Следов открытого горения не обнаружено, печь топилась твердым топливом, задвижка дымохода была закрыта.

По словам соседки, 24 марта у погибшего был день рождения, отпраздновать он пригласил к себе своих внуков. Утром женщина увидела свет у соседей и решила их навестить. Открыла входную дверь – в ее лицо ударил резкий запах гари, при этом признаков горения не было. Женщина попыталась привести в чувство детей, вызвала бригаду «скорой медицинской помощи». Врачи констатировали смерть всех членов семьи.

«Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. По данному факту ведется следствие», – утверждают в «ЛНР».