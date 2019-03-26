В селах Донетчины чаще всего интересуются у нотариусов оформлением наследства и завещаний. Новости

В 2018 году предметом обсуждения стала проблема доступа к нотариальным услугам в селах, которую намерены решить в этом году. Об этом рассказала и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.
«По инициативе Министерства юстиции был проведен опрос жителей сельской местности Украины, и оказалось, что получение нотариальных услуг в селах является достаточно актуальной проблемой. В частности, 43% опрошенных пожаловались на отдаленность нотариальных контор и нотариусов от своего места проживания», – сказала она.
По ее словам, во время выездных консультаций в сельской местности в Донецкой области большинство вопросов жителей касаются оформления наследства или завещаний. «Поэтому этот вопрос нуждается в регулировании на государственном уровне. Главной целью властей является приближение услуг к каждому жителю громады и улучшение их качества. Это одно из наших направлений в 2019 году. Кроме того, с этого года Министерство юстиции планирует начать внедрение электронного нотариата. Это долгосрочная перспектива… Речь идет о создании единого реестра нотариальных действий, что позволит оптимизировать работу нотариусов», – сообщила Гудзенко.
Как сообщалось ранее, на Донетчине юридические услуги населению оказывают сейчас 58 государственных и 132 частных нотариуса.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»
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