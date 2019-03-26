В «ЛНР» арестовали протестантского пастора. Новости

«МГБ ЛНР» арестовало протестантского пастора из неподконтрольного украинским властям Свердловска (после переименования – Должанск, Луганская обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил пастор Сергей Косяк.

«В так называемой "ЛНР" продолжаются аресты пасторов и притеснения протестантских церквей. Так, 24 марта, во время воскресного богослужения был арестован пастор евангельской церкви. Его и еще несколько человек, допросили и продержали до вечера в местной конторе "МГБ". Как утверждают очевидцы, богослужения в церкви запретили, также будут постоянные вызовы на допрос, на среду назначили "суд"», – написал он.

По его словам, пастор этой церкви, известен как человек занимающийся благотворительностью, делающий много добра для местных жителей и он аполитичен в своих высказываниях.

«По "законам ЛНР", все религиозные организации, не получившие "перерегистрацию", не имеют право проводить собрания. Но по факту никто из евангельских церквей эту "регистрацию" не получил, даже те, которые несколько раз подавали документы. При этом, аресты, "суды" над пасторами церквей, незаконный захват молитвенных домов приобрели систематический характер на этих территориях», – добавил Косяк.

Как сообщалось ранее, с мая 2018 года в «Л-ДНР» активизировались притеснения «не тех» церквей и религиозных организаций. Священников Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и протестантских церквей начали вызывать в «МГБ» и требовать перерегистрации их общин.

В «ДНР» заявили, что запретят все церкви, которые не пройдут «регистрацию». 6 июня 2018 года в неподконтрольной украинской власти Макеевке опечатали здание протестантской церкви «Новая жизнь». 10 июня в неподконтрольном украинской власти Донецке закрыли храм Святого Духа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. 26 июня в Донецке закрыли мечеть, мотивируя это якобы пособничеством «террористам» и проукраинской пропагандой со стороны местных мусульман.

Также в «ДНР» были захвачены 9 культовых зданий «Свидетелей Иеговы». В «республике» назвали печатные материалы «Свидетелей Иеговы» экстремистскими. Также «Свидетели Иеговы» были задержаны в «ЛНР», где их обвинили в работе на СБУ.

В июне 2018 года «МГБ ЛНР» провело обыски в «Церкви Евангелистов Христиан Баптистов», располагавшейся в квартире высотного дома в Луганске, в дальнейшем запретив деятельность данной религиозной общины.

Неоднократно сообщалось о захвате зданий мормонов. В частности, это регулярно происходит в Донецке.

Читайте также: