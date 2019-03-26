Германия выделила 5,8 млн евро на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине. Новости

Правительство Германии продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине. В 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 в целом предусмотрены еще 4 млн евро. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 30 млн евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

Отмечается, что с помощью этих средств Германия поддерживает ряд гуманитарных мероприятий и вспомогательных проектов в рамках проекта «МККК – помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах» («ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017»).

«Основное внимание в этом проекте уделяется Восточной Украине, где мероприятия проекта делают важный вклад в преодоление последствий затянувшегося конфликта. Они идут на пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, которые приютили их», – отметили в пресс-службе.

Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой.

«Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, тренинги по оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, подготовку медицинского персонала и сиделок, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещение задержанных, улучшение знаний об опасности мин/взрывоопасных предметов времен войны и многое другое», – проинформировали в пресс-службе.