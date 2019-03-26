В «ДНР»: Житель Макеевки зарезал своего пасынка. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) задержали 53-летнего мужчину, который убил своего пасынка. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что мужчина был задержан в Горняцком районе. Конфликт между ним и пасынком возник во время застолья. Нетрезвый парень принес домой водку и стал распивать ее с отчимом.

«Пасынка переклинило после водки, он начал оскорблять меня. Я ему сказал: "Уходи и больше ко мне не приходи". От этого он начал еще больше. Я пошел на кухню, взял нож, чтоб он увидел и отрезвел немножко, чтоб он ушел», – пояснил мужчина.

В гостях у него в день убийства находился его товарищ, который пытался вмешаться в ссору и погасить конфликт. «Я в зале был, а они вышли в тамбур. Я, когда услышал крики там, выскочил в тамбур. Стал между ними и начал растягивать одного и второго. Отчима пытался успокоить, а он уже с ножом был, и он через меня [им ударил пасынка], и меня зацепил еще», – рассказал свидетель.

От полученного ножевого ранения парень скончался на месте.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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