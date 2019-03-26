В Мариуполе в депо водитель автобуса получил тяжелые травмы. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) тяжелые травмы получил водитель автобуса.

25 марта в 18:47 в депо МТТУ произошел несчастный случай. Водитель поставил автобус, вышел из транспортного средства. После этого автобус покатился и прижал водителя к стене.

В результате происшествия мужчина получил тяжелые травмы – перелом костей обоих бедер, травму мочевого пузыря. В состоянии травматического шока пострадавшего доставили в реанимацию горбольницы №4. Медики борются за жизнь мужчины.

Источник: Сайт города Мариуполя