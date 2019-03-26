На Донетчине в прошлом году взыскали 17,4 млн грн долгов по зарплатам. Новости

На Донетчине в 2018 году принудительно взыскали 17,4 млн грн задолженности по заработной плате. Об этом сообщила и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

«Взыскание задолженности по заработной плате является одним из ключевых заданий правительства и Министерства юстиции Украины», – отметила она.

Чиновница напомнила, что в 2018 году во всех регионах Украины заработали штабы, которые контролируют выполнение решений судов о взыскании задолженностей по зарплатам.

«В результате этой работы государственными исполнителями Донецкой области взыскано 17,4 млн грн. 910 работников полностью получили заработные платы, которые задолжали им предприятия», – сообщила Гудзенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

Читайте также: