В «ДНР» на пожарах погибли три человека. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки на пожарах погибли 3 человека, еще 1 человек пострадал. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В Никитовском районе Горловки 25 марта горела квартира на 1-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Фруктовой. В результате пожара погибли два человека – 1950 года рождения и 1975 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В Амвросиевке в тот же день горела квартира на 1-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. 8-й Съезд Советов. В результате пожара погибла женщина 1932 года рождения.

В Енакиево 26 марта произошел пожар в частном доме по ул. Тихая. В результате пожара пострадал мужчина 2000 года рождения. Пострадавший от госпитализации отказался.

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