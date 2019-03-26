Сводка из зоны ООС за 25 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинских военных:

из ручных противотанковых гранатометов – в районе Новомихайловки;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Старогнатовки и у Красногоровки;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 82 мм – в районе Крымского;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского;

из стрелкового оружия – вблизи Луганского.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 142 единицы. Под огнем оказались аэропорт, села Спартак и Михайловка на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Зайцево, шахты им. Гагарина и шахты 6/7; Ясиноватая, прилегающий к ней поселок Минеральное и два села на окраине города – Яковлевка и Васильевка; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Саханка и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 мм и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ДНР» также заявляют, что ВСУ «утром обстреляли из минометов калибром 120 мм контрольно-пропускной пункт "Еленовка" под Донецком. Разрывы мин калибром 120 мм были зафиксированы в непосредственной близости от КПП "Еленовка"».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Логвиново, Калиновка и Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».