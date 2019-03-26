Штрафы, запреты, взыскания: Как на Донетчине борются с неплательщиками алиментов. Новости

В 2018 году был принят ряд законов, которые позволяют эффективно влиять на неплательщиков алиментов в плане взыскания с них задолженности. Об этом рассказала и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

«Ключевыми из них является запрет выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться для всех неплательщиков, которые имеют задолженность хотя бы 4 месяца, или 3 месяца – если это касается тяжелобольного ребенка или ребенка с инвалидностью», – напомнила она.

«Эффективными оказались и такие методы как запуск публичного реестра злостных неплательщиков алиментов, арест и реализация арестованного имущества должников и назначение общественно полезных работ», – продолжила Гудзенко.

По ее словам, судами Донецкой области в 2018 году было вынесено 38 решений о привлечении должников по алиментам к общественным работам. «В результате погашена задолженность на общую сумму 47 тыс. грн. Важно, что оплата за такие работы идет именно на погашение долга перед ребенком. Кроме того, одной из новаций законодательства является наложение штрафа на сумму долга по алиментам», – отметила глава регионального управления юстиции.

«Сейчас исполнителями вынесено почти 600 постановлений о наложении на должника штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам от 1-го до 2-х лет. 370 постановлений о наложении штрафа в размере 30% по тем производствам, где задолженность от 2-х до 3-х лет. И 750 постановлений в размере 50% штрафа за задолженность свыше 3-х лет», – проинформировала Гудзенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

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