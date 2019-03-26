Пошутили: В Северодонецке патрульные искали «похищенных» девочек. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) сообщение о похищении двух девушек неизвестным мужчиной подняло по тревоге все свободные экипажи патрульной полиции города. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Уже через несколько минут, за гаражами на Шоссе строителей, инспекторы обнаружили двух девушек – целых и невредимых. Как выяснилось, девочки 12 и 13 лет решили подшутить над своим 15-летним знакомым и прислали ему SMS-сообщение с историей о похищении. Парень, испугавшись за подруг, сразу позвонил в полицию», – говорится в сообщении.

«Неудачная шутка завершилась вызовом родителей, инспекторов ювенальной превенции и профилактической беседой в отделе полиции. Призываем родителей, особенно во время каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени, как можно больше внимания уделять своим детям», – добавили в полиции.