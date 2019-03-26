Год в цифрах: В штабе ООС рассказали о работе Нацгвардии (Видео). Новости

Национальная гвардии Украины празднует 5-летие со дня создания. Раньше бойцы Нацгвардии принимали участие в антитеррористической операции, а теперь, уже почти год – выполняют задачи по назначению в составе Объединенных сил. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Среди задач – несение службы на стационарных и мобильных блокпостах, охрана взводных опорных пунктов, важных государственных объектов, охрана общественного порядка, органов судопроизводства, конвоирование спецконтингента, прикрытие государственной границы на границе с Российской Федерацией, осуществление контрдиверсионной борьбы, участие бойцов батальонной тактической группы в оборонительных действиях на линии соприкосновения.

Также в штабе опубликовали результаты деятельности формирования в составе Объединенных сил в цифрах. В частности, более 1,5 млн транспортных средств и 2 млн 780 тыс. граждан проверили гвардейцы на подвижных и стационарных блокпостах. Это, в среднем, 5 тыс. единиц техники и 9 тыс. человек в сутки. При этом были задержаны 1210 человек, из них по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины – 523 (по подозрению участия в деятельности незаконных вооруженных формирований – 353).

Кроме того, гвардейцами было изъято 611 единиц боеприпасов, 3 единицы оружия и 5 транспортных средств. 7 важных государственных объектов, 2 государственные администрации, 5 судебных учреждений находятся под бдительной охраной гвардейцев.

Около 3 тыс. человек спецконтингента доставлены в суды нацгвардейцами.

Помимо этого, совместно с представителями других военных и правоохранительных формирований гвардейцы принимают участие в мероприятиях контрдиверсионного направления. Такие мероприятия проводятся для выявления лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, их задержания или уничтожения, а также недопущения проведения дискредитационных и провокационных мероприятий, в том числе терактов. Проведено 246 мероприятий контрдиверсионного характера в 240 населенных пунктах. Проверено около 14 тыс. 700 человек и 8,2 тыс. транспортных средств. Во время отработки из незаконного оборота изъято 425 предметов, среди которых боеприпасы, оружие и другие.

В фильтрационные пункты для тщательной проверки доставлены 156 человек, из них 91 человек оказался причастным к деятельности НВФ и был задержан.

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