Сами втискивались: В Донецке из маршрутки выпали дедушка и внук. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке не улучшается ситуация с городским транспортом. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, дончанка Алена рассказывает о ситуации, когда в маршрутку набилось много людей, и на ходу из нее выпали дедушка с внуком.

«Была свидетелем ситуации в 85-й маршрутке. Мало того, что набирают народ, как шпроты в банку, так при этом халатно водитель относится к безопасности людей. На ходу выпали дедушка с внуком! Водитель отреагировал на ситуацию, когда орала уже вся маршрутка», – рассказывает женщина.

По ее словам, водитель продолжил движение по маршруту. «На следующей остановке добрал еще людей и так же быстро стартовал, не подождав, пока плотно закроют неисправную дверь! Пострадавшим скорейшего выздоровления!», – пишет Алена.

В комментариях люди возмущаются и спорят о том, есть ли смысл жаловаться на действия водителя:

Таня: «Почему не выйти из маршрутки, не записать номер и не накатать жалобу в министерство транспорта, главе?»;

Глеб: «Министерство транспорта ничего не может сделать, как и любое другое министерство. Максимум расскажут историю – как у них все плохо, война вокруг и механизмов регулирования нет. А по ТВ вам покажут новую историю про автобусы на линии соприкосновения и прочую фантастику»;

Константин: «И еще добавят, мол, маршрутки – это частники, и нас это не касается. На 25-м маршруте тоже есть такие водилы»;

Андрей: «А еще лучше заснять на видео ситуацию с пострадавшими и общение с водилой»;

Жека: «Дальше что? Ты не понял за 5 лет, что нет ни судов, ничего»;

Ольга: «Как так можно».

При этом нашлись те, кто вины водителя в данной ситуации не признает:

Дарья: «Так мы же сами и набиваемся в маршрутки, как кильки, еще и крича вглубь автобуса, чтоб продвинулись на пару человечков, двери ломаем, а потом водитель виноват. Ему что ли на каждой остановке выбегать и лишних пассажиров палкой отгонять?»;

Марина: «Вот логика у людей – "водитель набивает маршрутку", а разве не люди в нее набиваются? Давят друг друга? Все хотят ехать, на такси, увы, не все зарабатывают. Дело водилы – остановиться на остановке, а уже человек выбирает, "впихиваться" в автобус или нет. Ну то, что выпали люди, жалко, конечно, но сами втискивались».

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