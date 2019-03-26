В Константиновке столкнулись автомобиль и скутер. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) водитель автомобиля «ВАЗ-2108» столкнулся со скутером. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции.

ДТП произошло на проспекте Ломоносова в Константиновке. Водитель скутера и его транспорт в результате столкновения оказались под правым крылом автомобиля.

Скутерист получил серьезные травмы. Водитель «ВАЗа» остановил машину и оказал потерпевшему первую помощь, а затем доставил его в травматологическое отделение городской больницы. Степень вины каждого из участников аварии сейчас устанавливается. По факту ДТП открыто уголовное производство.

Источник: Знамя индустрии

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