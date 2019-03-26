На Донетчине в 2018 году смертность в 2,5 раза превысила рождаемость. Новости

На Донетчине в прошлом году смертность в 2,5 раза превысила рождаемость. Об этом сообщила и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

«В 2018 году отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Донецкой области составлено 72 тыс. 80 актовых записей гражданского состояния. Из них – 15 тыс. 966 – о рождении, 9 тыс. 771 – о браке, 3 тыс. 36 – о расторжении брака, 514 – о смене имени, 40 тыс. 144 – о смерти», – проинформировала она.

Как сообщалось ранее, на Донбассе продолжает сокращаться численность населения. Так, в течение января-сентября 2018 года в Донецкой области количество жителей уменьшилось на 24 тыс. 990 чел., а в Луганской – на 11 тыс. 607 чел.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

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