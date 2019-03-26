Регистрация завершена: На Луганщине рассказали, сколько человек примут участие в ВНО-2019. Новости

Почти 6 тыс. жителей Луганской области примут участие в ВНО-2019. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В пресс-службе напомнили, что завершилась регистрация на внешнее независимое оценивание 2019 года. Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 25 марта, обрабатываться не будут.
Сейчас региональными центрами качества образования изготовлено 99,35% сертификатов внешнего независимого оценивания.
На Луганщине зарегистрировались 3168 выпускников учреждений общего среднего образования, 1017 учащихся учреждений профессионально-технического образования, 996 студентов высших учебных заведений, 503 выпускника прошлых лет.
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