По 15 миллионов для Донетчины и Луганщины: USAID объявляет конкурс. Новости

Проект USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» объявляет конкурс концепций грантовых проектов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Проект, реализуемый компанией «Кимоникс Интернешнл», просит присылать концепции грантовых проектов, призванных укрепить связь и доверие между гражданами и органами власти в Восточной Украине путем содействия надлежащему управлению и дальнейшему развитию украинской гражданской идентичности. По результатам конкурса планируется предоставить в форме грантов 15 млн грн в Луганской области и 15 млн грн в Донецкой области.

Концепции грантовых проектов и заполненные заявки (при необходимости) следует подавать в электронной форме на адрес: DGE-Grants@ukraineDG-East.com с обязательной ссылкой на Годовой программный запрос №: APS01. Концепции грантовых проектов будут приниматься до 23:59 по киевскому времени 30 сентября 2019 года.

Все вопросы можно присылать по адресу: DGE-Grants@ukraineDG-East.com (в теме письма должно быть указано: Questions APS01 / Вопросы APS01).

Проект проведет предварительные семинары по представлению заявок:

8 апреля в Краматорске (с 14:00 по 16:00);

9 апреля в Северодонецке (с 11:00 до 13:00);

10 апреля в Мариуполе (с 10:00 до 12:00);

11 апреля в Киеве (с 14:00 по 16:00).

Место проведения будет сообщаться зарегистрированным посетителям отдельно.

Семинар позволит заинтересованным заявителям задать вопросы и получить указания о порядке заполнения концепции и всей процедуры получения гранта.

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