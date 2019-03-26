За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов Нацгвардии. Новости

За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов Национальной гвардии Украины, более 800 получили ранения. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день количество личного состава Нацгвардии насчитывает 45 тыс. бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тыс. в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек – участники боевых действий.

«1364 бойца отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов. Всего – 219 погибших в АТО и ООС, 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести», – сообщил Шевченко.

Скриншот: Facebook Артема Шевченко