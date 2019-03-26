На Донетчине джип вылетел в кювет (Фото). Новости

Правоохранители оказали помощь водителю, который попал в ДТП на Донетчине. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, во время которого пострадал 54-летний житель Доброполья.

25 марта около 15:00, проезжая по автодороге «Покровск-Александровка-Константинополь», сотрудники Добропольского отделения полиции увидели в кювете перевернутый автомобиль. Остановившись у него, правоохранители обнаружили, что в машине Audi Q5 находится водитель без сознания. На место аварии была вызвана карета «скорой помощи», медики которой увезли пострадавшего в травматологическое отделение Мирноградской городской больницы. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

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