Переселенцам напомнили о налоговой скидке в виде расходов на аренду. Новости

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые понесли расходы в виде арендной платы по договорам аренды жилья имеют право в течение года (до 31 декабря 2019 года) подать декларацию для получения налоговой скидки. Об этом сегодня, 26 марта, напомнили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Луганской области.

В ведомстве отметили, что в налоговую скидку можно включить фактически уплаченную сумму средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства (пп. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса), при условии, что гражданин и / или члены его семьи первой и второй степени родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной за пределами временно неподконтрольной украинским властям части территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.

Размер налоговой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.