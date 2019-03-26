Таможня Донетчины перечислила 1 млрд грн в госбюджет. Новости

В течение января и февраля 2019 года Донецкой таможней пополнен государственный бюджет Украины на сумму около 1 млрд грн. Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Донецкой области.

«В разрезе основных налогов лидером является НДС, который составляет более 93% от общей суммы таможенных поступлений, или более 927 млн грн. Акцизный налог и ввозная пошлина составляют 11,5 млн грн и 45,2 млн грн соответственно», – говорится в сообщении.

По данным ГФС в Донецкой области, уровень перечислений таможенных платежей в бюджет обусловлен, прежде всего, стабильностью работы основных бюджетообразующих предприятий металлургической, угольной и машиностроительной отраслей Донецкого региона, объемами ввоза сырьевых материалов для производства своей продукции.

«По результатам работы в январе-феврале 2019 года основным бюджетообразующим товаром по таможне остается уголь, доля которого составляет 42,6% от общей суммы таможенных платежей, уплаченных в госбюджет, или более 421 млн грн», – проинформировали в ведомстве.

«Для получения преференций при экспорте товаров в страны ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, в течение двух месяцев текущего года в таможне выдано 413 сертификатов формы EUR.1», – добавили в ГФС.

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