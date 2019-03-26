У 17 кандидатов в президенты Украины НАПК обнаружило финансовые нарушения. Новости

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) зафиксировало в финансовых отчетах 17 кандидатов на пост президента Украины нарушения. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба НАПК.
Агентство проверяло финансовые отчеты, которые подавали распорядители избирательных фондов кандидатов, на соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.
Как оказалось, самые распространенные нарушения – наличие налогового долга у субъектов, которые делали взносы в избирательный фонд, а также указание неполных данных.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
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