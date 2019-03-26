В штабе ООС рассказали о тренировках военных медиков (Видео). Новости

Каждое утро в медицинском подразделении под руководством координатора по вопросам медицинской эвакуации Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Ильи Лысенко проходят тренировки. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Экипажи, которые не задействованы в санитарной эвакуации раненых и травмированных, оттачивают свои навыки в загрузке пациентов, предоставлении им неотложной помощи и транспортировке в медицинские учреждения.

В зависимости от количества раненых, степени тяжести ранений и дорожных условий, избирается и санитарный транспорт для осуществления их эвакуации. Если ранен один, а ехать нужно по нормальной асфальтированной дороге, применяют Volkswagen T5, переоборудованный в автомобиль медицинской эвакуации. Если раненых, к примеру, двое – санитарный Ford. В случае, когда нужно эвакуировать большее количество раненых, используется отечественный санитарный автомобиль «Богдан». В нем можно одновременно транспортировать 3-х тяжелораненых бойцов, или же 2-х тяжелораненых и 3-х военнослужащих с легкими ранениями.

«Богданы», как рассказывают водители, лучше всего показали себя в условиях бездорожья. Там, где микроавтобусы западного производства застревают в грязи, «Богданы» достигают точки эвакуации и возвращаются с ранеными без проблем, несмотря на бездорожье.