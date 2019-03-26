В Донецкой области появится Центр исполнения судебных решений. Новости

В Донецкой области появится Центр исполнения судебных решений, в котором будут оказывать помощь в сфере принудительного исполнения решений. Об этом сообщила и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

«В отделах Государственной исполнительной службы Донетчины, по состоянию на 1 января 2019 года, находятся 2 тыс. 89 исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате и связанными с трудовыми правоотношениями на сумму почти 63 млн грн. Это тот фронт работы, над которым мы должны работать в 2019 году», – отметила она.

«Также в планах открытие Центра исполнения решений, который будет работать в формате единого окна и открытого современного европейского пространства», – проинформировала Гудзенко.

По информации Министерства юстиции Украины, в таких центрах граждане получают возможность:

подавать документы о принудительном исполнении решений и другие документы исполнительного производства по принципу экстерриториальности в пределах соответствующей области;

получить сведения из автоматизированной системы исполнительного производства;

быстро и правильно оформить документы;

получить информационную помощь и консультацию;

оплатить задолженность или авансовый взнос через терминал, в том числе банковской картой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»