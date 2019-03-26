В «ДНР» рецидивист убил приятеля и остался пожить в его квартире. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержан ранее судимый мужчина 1982 года рождения, который подозревается в убийстве приятеля. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Находясь в гостях и распивая спиртное, обвиняемый припомнил собутыльнику старые обиды и нанес ножевые смертельные ранения. Труп знакомого вынес на балкон и остался проживать в квартире потерпевшего. Спустя несколько дней похитил телевизор и скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

«Также установлена причастность фигуранта к совершению 5 эпизодов краж в Калининском районе города. Воспользовавшись тем, что сожительница лежит в больнице, подозреваемый похитил ее личные вещи и продал. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 106 УК ДНР (убийство) и ст. 164 УК ДНР (кража)», – заявили в «полиции».

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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