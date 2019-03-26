Завтра на Донетчине завоют сирены. Новости

В среду, 27 марта, в Донецкой области пройдет плановая проверка средств оповещения с включением уличных электросирен. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«27 марта 2019 года с 14:00 до 14:30 Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации будет проводиться плановая комплексная техническая проверка средств оповещения Донецкой области с включением уличных электросирен (сигнал "Внимание всем!") и трансляцией учебной информации по телеприемникам на телеканале "Донетчина ТВ", "UA Донбасс", по радиоприемникам ФМ каналов на волне станции "Голос Донбасса" и по приемникам проводного вещания "Укртелекома"», – сообщили в ГСЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

«Сигнал "Внимание всем!" – является предупреждающим сигналом и подается путем включения уличных сирен, производственных гудков и другого звукового оборудования, которое ранее было установлено на объектах хозяйствования для привлечения внимания населения перед началом трансляции соответствующей языковой информации. После получения этого сигнала необходимо включить радио, телевизор, приемник радиотрансляционной сети и прослушать сообщение. О прослушанной информации сообщить соседям», – рассказали в пресс-службе и добавили, что в дальнейшем необходимо действовать в соответствии с указаниями дежурного Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации.