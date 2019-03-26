Позывной «Домовой»: Задержан участник НВФ, воевавший за «ДНР» (Видео). Новости

В понедельник, 25 марта, на админгранице с Крымом в КПВВ «Чонгар» пограничники задержали члена незаконного вооруженного формирования – «батальона русской православной армии» с позывным «Домовой». Об этом сегодня, 26 марта, на своей странице в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, задержанный – уроженец Кировоградщины, который проживал в Крыму.

«Данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой "ДНР". По его словам, к 2014 году он с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска "Успенка". Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб РФ для участия в военных действиях на территории Украины в "армии" так называемой "ДНР"», – сообщил Слободян.

«После распределения попал в "батальон русской православной армии", где ему дали позывной "Домовой". Впоследствии во время одного из увольнений поехал к семье в Россию и решил уже не возвращаться в так называемую "ДНР". В течение своего пребывания на неподконтрольной территории Украины неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, которые выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ», – добавил спикер Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время задержанный передан представителям Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь.

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