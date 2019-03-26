На Донетчине двое парней избили и ограбили пожилого мужчину. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) двое парней жестоко избили и ограбили пожилого мужчину. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

«В ходе досудебного расследования стало известно, что на днях после 19 часов 60-летний краматорчанин находился у себя дома и услышал стук в дверь. Двое парней спрашивали парня, который ранее временно проживал в этом доме. Мужчина ответил, что "квартиранта" здесь уже нет, и он не знает, где он. Однако гостей такой ответ не удовлетворил, ведь юноша якобы был должен им деньги. Один из ребят продолжил стучать в дверь, пытаясь попасть в дом. А второй, обойдя здание, залез через окно внутрь и, найдя палку, ударил потерпевшего, который держал дверь. Открыв своему товарищу, злоумышленники уже вдвоем продолжили бить хозяина, требуя деньги. А найдя 500 гривен, ушли, после чего пострадавший самостоятельно вызвал полицию», – рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и опроса соседей, полицейские получили информацию о месте проживания одного из фигурантов, где его и задержали; вскоре задержали и второго нападавшего.

«Как выяснилось, разбойное нападение совершили двое краматорчан в возрасте 18 и 17 лет. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в полиции.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой, соединенный с проникновением в жилище».