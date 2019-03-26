На Луганщине Центр социального обслуживания получил инвалидные коляски. Новости

Центр социального обслуживания Беловодского поселкового совета (Луганская обл.) получил от благотворительных организаций 10 инвалидных колясок. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«В Территориальном центре социального обслуживания Беловодского поселкового совета при отделении предоставления адресной натуральной помощи работает пункт проката технических средств реабилитации. Недавно Центр получил от обособленного подразделения Благотворительной Организации Международного благотворительного фонда "Содействие развитию медицины" и Всеукраинской благотворительной программы "Добро-людям" гуманитарную помощь в виде 10 инвалидных колясок», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также проинформировали, что прокат предоставляется людям, которые обратились в пункт проката и заключили с ним соответствующий договор.

«Срок, на который выдается средство реабилитации, согласовывается сторонами в договоре. По соглашению сторон пользование средством реабилитации может быть продлено на новый срок. Оплата за пользование средством реабилитации не производится», – отметили в Луганской ОГА.

Для получения в прокат инвалидной коляски необходимы следующие документы:

паспорт, код, пенсионное удостоверение;

справка о составе семьи;

справка о земельном участке (если есть пай – справка о доходах с пая);

справка о доходах за последние 6 месяцев (пенсия).

Дополнительную информацию можно получить по телефону (06466) 9-12-30.